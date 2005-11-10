Secondo quanto riporta la BBC Sport, alcuni dirigenti di tre club di Premier League hanno informato che i proprietari del Manchester City potrebbero essere costretti a vendere la società come punizione per aver violato le norme finanziarie tra il 2009 e il 2018 e per non aver collaborato nelle indagini.

Una fonte anonima, da ricondurre a uno dei 20 club, ritiene che la punizione inflitta al City sarà irrilevante a meno che anche i proprietari non siano costretti a vendere. Aggiungendo che qualsiasi altra soluzione li porterebbe a chiedersi perché finanziano l'organismo di controllo, ossia l'Independent Football Regulator (IFR) attraverso una tassa.

Questo ente è stato istituito solo un anno fa col compito di di proteggere e promuovere la sostenibilità e la resilienza del calcio maschile inglese. Questo monitorando i bilanci, imponendo piani di gestione del rischio e verifindo ca che i club abbiano risorse adeguate per evitare crisi di liquidità o fallimenti.

Nel frattempo la Premier League ha esplicitamente chiesto alle sue squadre di non commentare pubblicamente la questione, per non influenzarne l'esito.