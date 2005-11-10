Bundesliga, nel pomeriggio si giocano 5 partite. Kompany torna ad Amburgo
Gaetano Mocciaro
Oggi si giocano 5 partite in Bundesliga valide per l'11ª giornata. Spicca la sfida del Volksparkstadion di Amburgo dove scende in campo il Bayern Monaco e dove il suo tecnico, Vincent Kompany, ha giocato nel 2006/07. Il vero big match è però domenica alle 19.30 fra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen:
Venerdì 27 novembre
Werder Brema - Borussia Monchengladbach 3-3
Sabato 28 novembre
Amburgo - Bayern Monaco
Colonia - Elversberg
Mainz - Union Berlino
Paderborn - Schalke 04
Stoccarda - Eintracht Francoforte
Domenica 29 novembre
Friburgo - Lipsia
Hoffenheim - Augsburg
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
La classifica
1. Borussia Dortmund 24
2. Bayern Monaco 22
3. Friburgo 22
4. RB Lipsia 21
5. Bayer Leverkusen 19
6. Werder Brema 19
7. Eintracht Francoforte 15
8. Elversberg 13
9. Stoccarda 13
10. Hoffenheim 12
11. Amburgo 12
12. Augsburg 12
13. Mainz 10
14. Colonia 10
15. Paderborn 10
16. Union Berlino 7
17. Schalke 7
18. Monchengladbach 5