Obiettivo del Napoli, Gabriel Jesus fatica a Barcellona: "Dura essere motivati se non giochi"
Gaetano Mocciaro
Obiettivo del Napoli nell'ultima finestra di mercato, come confermato dallo stesso club partenopeo, Gabriel Jesus alla fine ha optato per il Barcellona ma non sembra fin qui la scelta migliore fatta. 29 anni, il brasiliano ha giocato fin qui 11 partite ma solo 3 da titolare. Per il resto tanti spezzoni ma comunque conditi da 5 gol.
Gabriel Jesus: "Non è facile essere motivati. Senza giocare è difficile"
Nel corso di un'intervista a TNT Brasile, ha ammesso le sue difficoltà in Catalogna: "Non è facile per me rimanere motivato in allenamento ogni giorno. Allenarsi senza giocare è difficile. Vorrei giocare di più, ma apprezzo molto la possibilità di giocare per il Barça. Voglio continuare ad avere opportunità, più minuti in campo". Arrivato a titolo definitivo dall'Arsenal per 10 milioni, Gabriel Jesus si è legato ai blaugrana fino al 2029.