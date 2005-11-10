Ligue 1, oggi può esserci la prima vera fuga del Paris Saint-Germain
Gaetano Mocciaro
Quattro partite in programma oggi in Ligue 1 valide per la 12ª giornata. Spicca quella delle 20.45 al Parc des Princes dove il Paris Saint-Germain sfida il Lorient. Per gli uomini di Luis Enrique è la prima occasione di andare davvero in fuga, considerando il ko dei cugini del Paris FC nell'anticipo del venerdì a Brest. Questo il quadro completo:
Venerdì 27 novembre
Brest - Paris FC 1-0
Sabato 28 novembre
Le Havre - Strasburgo
Le Mans - Lille
Nizza - Troyes
Paris Saint-Germain - Lorient
Domenica 29 novembre
Auxerre - Olympique Marsiglia
Tolosa - Rennes
Lione - Monaco
La classifica aggiornata
1. Paris Saint-Germain 26
2. Paris FC 23
3. Brest 21
4. Lille 21
5. Lione 20
6. Marsiglia 19
7. Nizza 17
8. Monaco 17
9. Rennes 17
10. Lorient 16
11. Lens 14
12. Tolosa 14
13. Troyes 11
14. Auxerre 11
15. Le Mans 11
16. Strasburgo 10
17. Angers 8
18. Le Havre 2