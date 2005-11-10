Forcing PSG, Fonseca deve rialzarsi domani. Il Marsiglia al bivio: il programma di Ligue 1
Yvonne Alessandro
La Ligue 1 riprende con un'unica partita oggi dal sapore salvezza tra Troyes e Le Mans, dopo tre succulenti anticipi di ieri. Il PSG infatti ha calato il pokerissimo allo sventurato Le Havre (ultimissimo in classifica), Nizza show con un'altra cinquina al Rennes, il Lille di Davide Ancelotti passa misura con il gol dell'ineluttabile Olivier Giroud.
Domani tocca a Paulo Fonseca e al suo Lione ripartire dopo due sconfitte consecutive tra Europa League e campionato, sul suo cammino troverà l'Angers, mentre il Marsiglia si gioca punti importanti con il Tolosa: se cade rischia di perdere terreno importante dalla zona Europa, in caso di vittoria invece potrebbe rientrare prepotentemente nelle qualificazioni per le coppe dopo un periodo turbolento.
Ligue 1, il programma della 9^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Le Havre - Paris Saint-Germain 1-5
Nizza - Rennes 5-2
Lille - Lens 1-0
Sabato 31 ottobre
Troyes - Le Mans ore 20.45
Domenica 1 novembre
Strasburgo - Auxerre ore 15.00
Lione - Angers ore 17.15
Paris FC - Monaco ore 17.15
Marsiglia - Tolosa ore 20.45
Lunedì 2 novembre
Lorient - Brest ore 20.45
La classifica
1. Paris Saint-Germain 20 punti (9 partite)
2. Lille 18 (9)
3. Rennes 16 (9)
4. Monaco 15 (8)
5. Lione 14 (8)
6. Paris FC 14 (8)
7. Nizza 14 (9)
8. Lens 13 (9)
9. Marsiglia 12 (8)
10. Lorient 12 (8)
11. Tolosa 10 (8)
12. Auxerre 10 (8)
13. Brest 9 (8)
14. Angers 8 (8)
15. Le Mans 7 (8)
16. Strasburgo 7 (8)
17. Troyes 5 (8)
18. Le Havre 2 (9)