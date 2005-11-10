Occhio a Simeone e al Betis, Yamal si vendica a distanza del Real? LaLiga, il programma

L'anticipo dell'11esima giornata de LaLiga si è consumato proprio ieri sera, con il colpaccio dell'Espanyol, fresco di cambio panchina e del successo di misura sul Villarreal. Oggi invece spazio ai colchoneros di Diego Simeone fuori casa contro il Levante: in caso di successo può superare momentaneamente Lamine Yamal e i suoi. Poi c'è il Betis Siviglia a ospitare il Malaga fanalino di coda: può accorciare a -1 dai blancos di Mourinho, mentre il Barcellona intende rialzarsi subito da due ko consecutivi tra Champions e campionato al Camp Nou contro l'Alaves.

Solamente domani scenderà in campo il Real Madrid, galvanizzato dal trionfo nel Clasico ai danni dei blaugrana, atteso a Santander dalla neopromossa Racing.

La Liga, il programma dell'11^ giornata

Venerdì 30 ottobre

Villarreal - Espanyol 0-1

Sabato 31 ottobre

Levante - Atletico Madrid ore 14

Rayo Vallecano - Celta Vigo ore 16.15

Real Betis - Malaga ore 18.30

Barcellona - Alaves ore 21

Domenica 1 novembre

Getafe - Siviglia ore 14

Racing Santander - Real Madrid ore 16.15

Elche - Valencia ore 18.30

Athletic Club - Real Sociedad ore 21

Lunedì 2 novembre

Deportivo La Coruna - Osasuna ore 21

La classifica

1. Barcellona 27 punti

2. Atletico Madrid 25

3. Real Madrid 24

4. Real Betis 20

5. Real Sociedad 19

6. Siviglia 17

7. Alavés 12

8. Athletic Club 12

9. Celta Vigo 12

10. Villarreal 12

11. Deportivo 11

12. Espanyol 12

13. Osasuna 11

14. Racing Santander 11

15. Levante 10

16. Elche 10

17. Rayo Vallecano 9

18. Getafe 9

19. Valencia 6

20. Malaga 5