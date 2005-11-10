Occhio a Simeone e al Betis, Yamal si vendica a distanza del Real? LaLiga, il programma
Yvonne Alessandro
L'anticipo dell'11esima giornata de LaLiga si è consumato proprio ieri sera, con il colpaccio dell'Espanyol, fresco di cambio panchina e del successo di misura sul Villarreal. Oggi invece spazio ai colchoneros di Diego Simeone fuori casa contro il Levante: in caso di successo può superare momentaneamente Lamine Yamal e i suoi. Poi c'è il Betis Siviglia a ospitare il Malaga fanalino di coda: può accorciare a -1 dai blancos di Mourinho, mentre il Barcellona intende rialzarsi subito da due ko consecutivi tra Champions e campionato al Camp Nou contro l'Alaves.
Solamente domani scenderà in campo il Real Madrid, galvanizzato dal trionfo nel Clasico ai danni dei blaugrana, atteso a Santander dalla neopromossa Racing.
La Liga, il programma dell'11^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Villarreal - Espanyol 0-1
Sabato 31 ottobre
Levante - Atletico Madrid ore 14
Rayo Vallecano - Celta Vigo ore 16.15
Real Betis - Malaga ore 18.30
Barcellona - Alaves ore 21
Domenica 1 novembre
Getafe - Siviglia ore 14
Racing Santander - Real Madrid ore 16.15
Elche - Valencia ore 18.30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21
Lunedì 2 novembre
Deportivo La Coruna - Osasuna ore 21
La classifica
1. Barcellona 27 punti
2. Atletico Madrid 25
3. Real Madrid 24
4. Real Betis 20
5. Real Sociedad 19
6. Siviglia 17
7. Alavés 12
8. Athletic Club 12
9. Celta Vigo 12
10. Villarreal 12
11. Deportivo 11
12. Espanyol 12
13. Osasuna 11
14. Racing Santander 11
15. Levante 10
16. Elche 10
17. Rayo Vallecano 9
18. Getafe 9
19. Valencia 6
20. Malaga 5