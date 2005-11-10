Fullkrug torna a Dortmund: "Ho ricordi speciali, ma ora penso solo a vincere con il Werder"

Per Niclas Fullkrug il ritorno al Signal Iduna Park avrà un sapore particolare. L'attaccante tedesco, dopo l'esperienza di una stagione al Borussia Dortmund, venerdì sera tornerà per la prima volta da avversario. Un passaggio importante per il centravanti, che aveva definito proprio il trasferimento al BVB "il passo più importante della mia carriera" prima di fare ritorno al Werder Brema (dopo West Ham e Milan).

Intervistato dal sito ufficiale del club biancoverde, Füllkrug ha raccontato le emozioni del momento e il suo sorprendente impatto dopo il rientro nel club biancoverde: "Credo che il contesto, la squadra e l'energia che si respira abbiano fatto la differenza. Viene premiato chi sceglie la strada giusta. Io ho scelto quella più emozionale tornando qui al Werder, assumendomi anche un certo rischio. Finora è stata una decisione ripagata e spero continui così". L'attaccante ha già segnato tre gol nelle prime quattro giornate di campionato, oltre alla rete in Coppa, ma spiega di non volersi identificare soltanto con i gol: "Da attaccante è importante segnare e aiutare la squadra, ma io mi definisco attraverso tutta la prestazione. Contro l'Augusta, ad esempio, mi sono concentrato più sul gioco e su quanto fossi coinvolto nella manovra che sul gol".

Il ritorno a Dortmund sarà quindi speciale, ma Füllkrug non vuole lasciarsi distrarre dai ricordi: "Sono felice di rivedere il Signal Iduna Park e la Gelbe Wand. Ho vissuto un anno intenso, con tanti momenti importanti. Ritroverò alcuni compagni e persone con cui ho lavorato, sarà una bella partita. Ma siamo lì per giocare a calcio e portare via punti, non per fare incontri di amicizia". Proprio sul pubblico del Dortmund, il centravanti ha spiegato la difficoltà di giocare davanti a oltre 80 mila spettatori: "Lo stadio ha una forza incredibile. Però anche noi possiamo rendergli la vita difficile, tenendo il BVB lontano dalla porta. Se non concedi occasioni, può nascere anche un po' di nervosismo sugli spalti".