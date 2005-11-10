Galatasaray, Gundogan può salutare a gennaio: c'è il Basaksheir sulle sue tracce
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 21:57Calcio estero
autore Tommaso Maschio
11.11.2026 21:57Calcio estero
Il tedesco classe '90 in questa stagione non sta trovando spazio e per questo potrebbe cambiare maglia restando comunque a Istanbul
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Dopo una stagione tutto sommato positiva come quella dello scorso anno, 38 presenze complessive con due gol e cinque assist, per Ilkay Gundogan la sua seconda annata con la maglia del Galatasaray non sta andando allo stesso modo. Sotto la guida del tecnico Okan Buruk infatti il centrocampista ha trovato pochissimo spazio collezionando appena 74 minuti in campo fra Super Lig e Champions League spalmati in cinque presenze.
Futuro a Istanbul, ma con un’altra maglia
Per questo a gennaio il classe ‘90 potrebbe cambiare casacca pur restando a Istanbul. Secondo quanto riferito da Takvim infatti l’ex nazionale tedesco sarebbe finito nel mirino del Basaksehir che avrebbe già avviato una trattativa in vista della riapertura del mercato
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