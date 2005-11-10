Germania, Klopp rinuncia a Gnabry contro la Grecia: dentro il giovane Keidel
Daniel Uccellieri
Jürgen Klopp ha deciso di rinunciare a Serge Gnabry in vista dell'importante sfida di Nations League contro la Grecia. L'attaccante del Bayern Monaco non fa infatti parte dei 23 giocatori convocati per la gara.
Gnabry, che nella precedente sfida contro la Serbia aveva indossato la fascia da vicecapitano, lascia così spazio a Felix Keidel, nuovo arrivato nel gruppo della Nazionale tedesca e giocatore dell'Elversberg.
Il percorso di Gnabry in Nations League
Serge Gnabry era sceso in campo in tutte e tre le precedenti partite disputate dalla Germania in Nations League. Per la sfida contro la Grecia, tuttavia, Klopp ha scelto di non inserirlo nel gruppo dei convocati.
La Germania sarà chiamata a cercare il riscatto dopo la sconfitta per 1-0 subita nella gara d'andata contro la Grecia. L'obiettivo sarà dunque quello di ottenere la rivincita nel ritorno.