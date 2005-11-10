Niente ultima sfida per Gnabry, Klopp: "Scelta precauzionale, deve ritrovare la condizione"

Serge Gnabry ha lasciato il ritiro della Germania prima dell'ultima sfida di Nations League contro la Grecia per fare ritorno al Bayern Monaco. Una decisione presa d'intesa con lo staff tecnico e non legata a un nuovo problema fisico, come ha chiarito il commissario tecnico Jurgen Klopp.

L'esterno offensivo tedesco, reduce da un lungo periodo lontano dai campi, ha disputato tutte e tre le partite della nazionale durante questa sosta, ma nel successo per 2-0 contro la Serbia è stato sostituito all'intervallo dopo aver accusato un fastidio. "Dopo 45 minuti della nostra terza partita ha iniziato a sentire dolore. Abbiamo quindi deciso di sostituirlo a fine primo tempo per non forzare la situazione", ha spiegato Klopp.

La Germania ha così preferito non correre rischi, concedendo a Gnabry qualche giorno di recupero in più prima del rientro agli allenamenti con il Bayern. "Avrebbe potuto restare con il gruppo, ma abbiamo ritenuto più opportuno lasciargli due o tre giorni di riposo prima di tornare al lavoro con il club", ha aggiunto il CT. Il giocatore, alla sua prima partita da capitano contro la Serbia, aveva già ammesso di non essere ancora al massimo della forma: "Non sono ancora al 100%. Devo arrivarci gradualmente. Ora ogni minuto giocato è importante". Dopo un periodo complicato, l'obiettivo di Gnabry è ritrovare continuità senza accelerare i tempi.