Germania, Klopp è soddisfatto: "Sorpreso dalla squadra, ho avuto modo di vedere tante cose"

Un bilancio agrodolce per il primo raduno di Jürgen Klopp come commissario tecnico della Germania, caratterizzato da due pareggi contro i Paesi Bassi (1-1) e la Grecia (0-0), oltre a una sconfitta di misura sempre contro gli ellenici (0-1) e a una vittoria per 2-0 sulla Serbia. Dal canto suo, l'ex manager del Liverpool preferisce concentrarsi sugli aspetti positivi, dicendosi addirittura «piacevolmente sorpreso» dal livello della sua squadra: "Sono molto soddisfatto, perché so da dove partiamo. Sono davvero, davvero, davvero impressionato dalla squadra. Se dovessi descrivere un'emozione, direi di essere piacevolmente sorpreso anziché deluso. In queste due settimane abbiamo avuto modo di visionare tantissimi calciatori.

Ognuno ha dimostrato ciò di cui è capace, ciascuno si è meritato il proprio posto. Pensate a tutto ciò che è stato detto su di noi: su quello che sappiamo fare e su quello che non saremmo in grado di fare. Abbiamo dimostrato di saper fare molte cose persino meglio di quanto ci venisse pronosticato", ha dichiarato il tecnico tedesco in conferenza stampa.

Lega A

Grecia - Germania 0-0

Olanda - Serbia 2-1

(31' Koopmeiners (O), 35' Cvetkovic (S), 72' Zirkzee (O))

Lega A - Gruppo 2

Olanda 8

Grecia 8

Germania 5

Serbia 0