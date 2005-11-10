Spagna, De La Fuente va oltre la sconfitta: "Orgoglio e gratitudine verso i ragazzi"

Luis De la Fuente, ci della Spagna, ha commentato ai microfoni di Teledeporte la sconfitta in Nations League contro l'Inghilterra: "Non posso che esprimere orgoglio e gratitudine verso i ragazzi. È importante riconoscere quanto è stato ottenuto finora: chi verrà dopo cerchi di fare ancora meglio. Sono fiero di questo percorso fantastico e di tutto ciò che ci riserva il futuro".

Sull'andamento della gara: "Bisogna saper vincere e saper perdere. Nei primi 30 minuti siamo stati sovrastati; gli avversari sono stati superiori e hanno imposto il loro gioco. Abbiamo avuto qualche spunto offensivo, ma anche sullo 0-3 dobbiamo dare valore a quanto abbiamo costruito. Quel parziale di 0-3 ha pesato molto".

Sugli infortuni: "Quando una partita inizia male, le difficoltà tendono ad accumularsi. Pubill ha avuto un problema alla caviglia, Cubarsí ha accusato un fastidio muscolare, così come Zubimendi... ma siamo riusciti a ricompattarci e i ragazzi hanno dato tutto. È un peccato non essere riusciti a strappare almeno un pareggio, ma – lo ripeto ancora una volta – sono orgoglioso di questo gruppo fantastico".