Inghilterra, rinforzo under per Tuchel: dall'U21 'promosso' Rico Lewis
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Simone Lorini
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05.10.2026 11:27Calcio estero
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Rico Lewis è stato convocato nella rosa dell'Inghilterra guidata da Thomas Tuchel in vista della sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca in programma martedì. Il difensore del Manchester City era impegnato con la selezione Under-21 dei Three Lions allenata da Lee Carsley, con cui venerdì ha conquistato la qualificazione agli Europei di categoria del 2027 dopo lo 0-0 contro la Slovenia.
Lewis, ventunenne, vanta già cinque presenze con la nazionale maggiore, l'ultima delle quali risalente al novembre 2024, quando giocò l'intera partita nel successo per 3-0 in trasferta contro la Grecia.
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