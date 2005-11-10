Iniesta incorona Yamal: "Non è normale: se ti fermi a pensare tutto ciò che ha davanti..."

La leggenda del Barcellona Andrés Iniesta definisce del tutto inedita la straordinaria ascesa di Lamine Yamal, un talento senza eguali e un palmarès impressionante a un'età così giovane. "No, non è normale, perché se lo fosse ci sarebbero molti altri giocatori in grado di riuscirci. Non è normale, e ciò che c'è di bello e importante in tutto questo è la sua ambizione, il suo talento naturale; quando ti fermi a pensare a ciò che ha davanti a sé alla sua età, è meraviglioso", ha dichiarato il leggendario centrocampista in una chiacchierata con Mundo Deportivo.

"L'unica cosa è che la vera sfida per i calciatori, e per squadre come il Barça, è ripetersi anno dopo anno. In altre parole, non conta ciò che hai già vinto, ma ciò che devi continuare a vincere ogni singola stagione. Questa è la chiave, ed è la sfida che tutti questi ragazzi, i quali alla loro età hanno già vinto trofei importantissimi — o tra i più importanti in assoluto —, affrontano adesso, sapendo di avere ogni anno l'obbligo di ripetersi".