Nations League C, San Marino sfiora l'impresa, la Slovacchia cala il poker
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 22:48Calcio estero
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06.10.2026 22:48Calcio estero
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Sono terminate le gare di Nations League C iniziate alle 20.45. San Marino sfiora l'impresa, ma il rigore trasformato da Asllani in pieno recupero condanna il Titano ad un'altra sconfitta: l'Albania vince 2-1. La Bielorussia passa 1-0 con la Finlandia, mentre la Bulgaria vince 2-0 in casa del Lussemburgo. Poker della Slovacchia contro la Moldavia, reti bianche fra Estonia e Islanda.
Risultati Nations League C
Albania-San Marino 2-1
Bielorussia-Finlandia 1-0
Estonia-Islanda 0-0
Lussemburgo-Bulgaria 0-1
Moldavia-Slovacchia 0-4
Classifiche
Gruppo 1
Albania 9
Bielorussia 7
Finlandia 7
San Marino 0
Gruppo 3
Slovacchia 10
Far Oer 4
Moldavia 4
Kazakistan 2
Gruppo 4
Islanda 8
Estonia 6
Bulgaria 4
Lussemburgo 3
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