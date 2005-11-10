L'emozionante dedica di Kubo: segna al Brasile e mostra una maglia per Barrenetxea

Takefusa Kubo si è preso la scena nella sfida internazionale tra Giappone e Brasile, approfittandone per inviare un messaggio al proprio compagno alla Real Sociedad, Ander Barrenetxea. L'esterno giapponese ha realizzato il gol dell'1-0 al 15', sfruttando una ripartenza e superando il portiere brasiliano con una conclusione precisa. Subito dopo la rete, Kubo si è sollevato la maglia della Nazionale mostrando una t-shirt bianca con una dedica speciale: "Mucho ánimo, Barrene". Un messaggio di incoraggiamento per l'amico e compagno di squadra, costretto a fermarsi per un grave infortunio muscolare.

L'infortunio di Barrenetxea

Barrenetxea è stato operato venerdì a Madrid dopo essersi infortunato nella partita contro il Rayo Vallecano (grave lesione con interessamento tendineo nella porzione prossimale della muscolatura ischiocrurale della coscia). La lesione, che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi, rischia di compromettere il resto della sua stagione. Un'assenza pesante per la Real Sociedad, che perde uno dei suoi giocatori più importanti in una fase delicata del campionato. Kubo potrebbe essere chiamato ad assumersi maggiori responsabilità proprio per sopperire alla mancanza dell'esterno spagnolo.

Il rilancio di Kubo passa dal Giappone

Per il giapponese, inoltre, la rete contro il Brasile rappresenta un segnale importante anche sul piano personale. Alla Real Sociedad sta attraversando un periodo complicato, con prestazioni altalenanti e spazio ridotto nell'undici titolare (1 gol e 1 assist in 463 minuti giocati finora). Il gol in Nazionale, accompagnato dalla dedica a Barrenetxea, può rappresentare un'occasione per ritrovare fiducia e continuità.