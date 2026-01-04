Ligue 1, inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per Brest e Le Havre
Inizia nel migliore dei modi il 2026 di Brest e Le Havre con questi ultimi che interrompono una striscia senza successi di 6 partite. La domenica calcistica di Ligue 1 era iniziata col ko interno del Marsiglia contro il Nantes. All'appello ora manca solo il derby parigino.
LIGUE 1 - 17ª GIORNATA
Venerdì 2 gennaio
Tolosa - Lens 0-3
Sabato 3 gennaio
Monaco - Lione 1-3
Nizza - Strasburgo 0-1
Lille - Rennes 0-2
Domenica 4 gennaio
Marsiglia - Nantes 0-2
Le Havre - Angers 2-1
Lorient - Metz 1-1
Brest - Auxerre 2-0
Paris Saint Germain - Paris FC (ore 20.45)
CLASSIFICA
1. Lens 40
2. Paris Saint-Germain 36
3. Marsiglia 32
4. Lille 32
5. Lione 30
6. Rennes 30
7. Strasburgo 24
8. Tolosa 23
9. Monaco 23
10. Angers 22
11. Brest 22
12. Lorient 19
13. Nizza 18
14. Le Havre 18
15. Paris FC 16
16. Nantes 14
17. Auxerre 12
18. Metz 12
MARCATORI
11 reti: Greenwood (Marsiglia)
10 reti: Panichelli (Strasburgo)
9 reti: Lepaul (Rennes)
8 reti: Sulc (Lione)
7 reti: Edouard (Lens) e Said (Lens)