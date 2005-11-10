Olympique Marsiglia corsaro sul campo dell'Auxerre nel dodicesimo turno di Ligue 1. I biancazzurri hanno espugnato lo Stade de l'Abbé-Deschamps grazie a una rete di Gouiri al 5' e una di Paixao su rigore al 49'. La gara è stata indirizzata anche dall'espulsione di Tuanzebe al 48', rosso diretto per trattenuta.

Grazie a questo successo, l'OM raggiunge Brest e Lille a quota 21 punti, in terza posizione. L'Auxerre resta invece a quota 11 lunghezze, sedicesimo.

Il programma della 12ª giornata di Ligue 1

Venerdì 27 novembre

Brest - Paris FC 1-0

Sabato 28 novembre

Angres-Lens 2-5

Le Havre - Strasburgo 1-3

Le Mans - Lille 2-1

Nizza - Troyes 4-1

Paris Saint-Germain - Lorient 2-0

Domenica 29 novembre

Auxerre - Olympique Marsiglia 0-2

Tolosa - Rennes

Lione - Monaco

La classifica aggiornata di Ligue 1

PSG 29 (12 partite giocate)

Paris FC 23 (12)

Marsiglia 21 (12)

Brest 21 (12)

Lilla 21 (12)

Lione 20 (11)

Nizza 20 (12)

Lens 17 (12)

Monaco 17 (11)

Rennes 17 (11)

Lorient 16 (12)

Tolosa 14 (11)

Le Mans 14 (12)

Strasburgo 13 (12)

Troyes 11 (12)

Auxerre 11 (12)

Angers 8 (12)

Le Havre 2 (12)