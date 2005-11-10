Arsenal-Manchester City, le formazioni ufficiali: dal 1' i due italiani Calafiori e Donnarumma
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:41Calcio estero
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29.11.2026 16:41Calcio estero
I due schieramenti scelti da Arteta e Maresca per il big match delle 17.30 all'Emirates Stadium, valido per il 12° turno di Premier League.
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Manca un'ora scarsa al big match valido per il dodicesimo turno di Premier League tra Arsenal e Manchester City. Di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle ore 17.30 (ora italiana) tra le mura dell'Emirates Stadium. Spoiler: in campo ci sono anche due calciatori italiani.
Le formazioni ufficiali di Arsenal-Manchester City
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimaraes, Merino; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz. Allenatore: Arteta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Ndiaye, Enzo Gernandez, Doku; Haaland. Allenatore: Maresca.
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