Lille-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Karl dal 1' al posto di Harry Kane
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 20:06Calcio estero
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25.11.2026 20:06Calcio estero
Davide Ancelotti e Vincent Kompany hanno fatto le loro scelte in vista della gara di questa sera valida per la quinta giornata di League Phase.
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Prima volta in Champions senza Kane per il Bayern Monaco, con Vincent Kompany regolarmente in panchina a guidare i suoi dopo i problemi avuti nei giorni scorsi. Al posto dell'inglese, dal 1' minuto contro il Lille, ci sarà Karl.
Le formazioni ufficiali di Lille-Bayern Monaco
Lille (4-3-3): Berke Ozer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk; Mukau, Bentaleb, Andre; Mbappe, Ueda, Haraldsson. A disposizione: Gill, Sajous, Srdanovic, Bakwa, Giroud, Sahraoui, Kjaergaard, Perraud, Basar Onal, Cossier, Perrin, Diaoune. Allenatore: Davide Ancelotti.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Ito, Kim, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Brown, Bischof, Laimer; Karl. A disposizione: Ulreich, Poder-Stiube, Tah, Musiala, Luis Diaz, Boey, Codjo-Evora, Sapoko Ndiaye, Binder. Allenatore: Vincent Kompany.
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