Saudi Pro League, crollo dell'Al Ahli: Ibanez e soci ne prendono 6 contro l'Al Shabab
Michele Pavese
La dodicesima giornata della Saudi Pro League regala sorprese già dagli anticipi. Clamoroso il crollo dell'Al Ahli sul campo dell'Al Shabab: la squadra allenata da Pusic perde 6-1, pagando a caro prezzo l'espulsione del portiere Al Sanbi al 22'. Nel primo tempo il risultato era già di 3-1 a favore dei padroni di casa, trascinati da un Carrasco in stato di grazia: tre reti per l'ex esterno dell'Atletico Madrid.
L'ex romanista Aouar non basta invece all'Al Ittihad per avere la meglio sull'Abha: finisce 1-1, pareggia Al Subiani a 3 minuti dalla fine. Vince il Neom sul campo dell'Al Diriyah, decisivi Benrahma e Lacazette.
CLASSIFICA
Al Qadsiah 28
Al Nassr 28
Al Hilal 27
Al-Ittihad 24
Neom 22
Al Ahli 21
Al Ettifaq 18
Al Diriyah 15
Al Khaleej 15
Al Shabab 14
Al Kholood 12
Al Riyadh 12
Al Hazem 10
Al Faysaly 10
Al Fayha 8
Al Fateh 6
Al-Taawon 4
Abha 3