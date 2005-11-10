Luis Suarez entra e cambia la partita: lo Sporting rimonta e batte 3-1 il Braga in trasferta

Con un secondo tempo straordinario e trascinato dal solito Luis Suarez, lo Sporting CP ribalta la sfida di Braga e vince 3-1 su un campo difficilissimo. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 41' grazie a un'autorete di Silva, ma la squadra di Lisbona ha reagito nella ripresa: l'ingresso dell'attaccante al 59' è stato decisivo, perché sette minuti dopo ha trovato la rete del pareggio.

Al 71' arriva il raddoppio, ancora con un autogol firmato da Bernardo. Il colpo del k.o. lo infligge Zalazar all'82'. Nell'altro anticipo di giornata, vittoria esterna anche per il Gil Vicente, che espugna il campo del Moreirense grazie al guizzo di Walace Franca al 90'.

L’8ª giornata di Primera Liga

Venerdì 9 ottobre

Moreirense - Gil Vicente 0-1

Sporting Braga - Sporting CP 1-3

Sabato 10 ottobre

Casa Pia - Santa Clara ore 16:30

Maritimo - Porto ore 19:00

Academico de Viseu - Estoril Praia ore 21:30

Domenica 11 ottobre

Rio Ave - Nacional Madeira ore 16:30

Benfica - Guimaraes ore 19:00

Arouca - Estrela Amadora ore 21:30

Lunedì 12 ottobre

Famalicao - Alverca ore 21:15

La classifica di Primera Liga

1.⁠ ⁠Porto - 21 punti

2.⁠ ⁠Sporting CP - 18 punti

3.⁠ ⁠Benfica - 16 punti

4.⁠ ⁠Santa Clara - 15 punti

5.⁠ ⁠Arouca - 11 punti

6.⁠ ⁠Braga - 11 punti

7.⁠ ⁠Gil Vicente - 11 punti

8.⁠ ⁠Academico - 11 punti

9.⁠ ⁠Estrela - 10 punti

10.⁠ ⁠Moreirense - 8 punti

11.⁠ ⁠Maritimo - 8 punti

12.⁠ ⁠Alverca - 8 punti

13.⁠ ⁠Famalicao - 7 punti

14.⁠ ⁠Guimaraes - 5 punti

15.⁠ ⁠Nacional Madeira - 4 punti

16.⁠ ⁠Rio Ave - 4 punti

17.⁠ ⁠Casa Pia - 3 punti

18.⁠ ⁠Estoril Praia - 2 punti