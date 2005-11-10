Luis Suarez entra e cambia la partita: lo Sporting rimonta e batte 3-1 il Braga in trasferta
Michele Pavese
Con un secondo tempo straordinario e trascinato dal solito Luis Suarez, lo Sporting CP ribalta la sfida di Braga e vince 3-1 su un campo difficilissimo. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 41' grazie a un'autorete di Silva, ma la squadra di Lisbona ha reagito nella ripresa: l'ingresso dell'attaccante al 59' è stato decisivo, perché sette minuti dopo ha trovato la rete del pareggio.
Al 71' arriva il raddoppio, ancora con un autogol firmato da Bernardo. Il colpo del k.o. lo infligge Zalazar all'82'. Nell'altro anticipo di giornata, vittoria esterna anche per il Gil Vicente, che espugna il campo del Moreirense grazie al guizzo di Walace Franca al 90'.
L’8ª giornata di Primera Liga
Venerdì 9 ottobre
Moreirense - Gil Vicente 0-1
Sporting Braga - Sporting CP 1-3
Sabato 10 ottobre
Casa Pia - Santa Clara ore 16:30
Maritimo - Porto ore 19:00
Academico de Viseu - Estoril Praia ore 21:30
Domenica 11 ottobre
Rio Ave - Nacional Madeira ore 16:30
Benfica - Guimaraes ore 19:00
Arouca - Estrela Amadora ore 21:30
Lunedì 12 ottobre
Famalicao - Alverca ore 21:15
La classifica di Primera Liga
1. Porto - 21 punti
2. Sporting CP - 18 punti
3. Benfica - 16 punti
4. Santa Clara - 15 punti
5. Arouca - 11 punti
6. Braga - 11 punti
7. Gil Vicente - 11 punti
8. Academico - 11 punti
9. Estrela - 10 punti
10. Moreirense - 8 punti
11. Maritimo - 8 punti
12. Alverca - 8 punti
13. Famalicao - 7 punti
14. Guimaraes - 5 punti
15. Nacional Madeira - 4 punti
16. Rio Ave - 4 punti
17. Casa Pia - 3 punti
18. Estoril Praia - 2 punti