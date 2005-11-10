Rinnovo Olise in salita? Ds Bayern: "A essere onesti, non ci sono stati ancora contatti ufficiali"

Intervenuto ai microfoni di DAZN a margine della sfida di Bundesliga contro l'Augsburg, il direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl ha reso pubblica la volontà della dirigenza bavarese di blindare Michael Olise con un nuovo contratto a lungo termine. Nonostante la scadenza attuale sia fissata al 2029, il club intende anticipare i tempi per assicurarsi le prestazioni dell'esterno francese ancora a lungo.

"Un giocatore di classe mondiale": elogio e stoccata alle voci di mercato

Eberl non ha lesinato complimenti per l'ex Crystal Palace, definendolo un "giocatore di classe mondiale che non ha ancora raggiunto il picco della sua crescita". Il dirigente ha però voluto chiarire la situazione reale in merito alle trattative, smentendo le recenti indiscrezioni: "A essere del tutto onesti, non ci sono stati ancora contatti ufficiali. Quello che si legge in giro al momento non corrisponde alla realtà dei fatti".

Nonostante il forte interesse manifestato dal Real Madrid durante la sessione estiva di calciomercato, il Bayern ha sempre eretto un muro insormontabile, considerandolo incedibile. La strada per la firma definitiva richiede tuttavia cautela: "La nostra intenzione è chiarissima, vogliamo continuare a lavorare con Michael. Tuttavia, come in ogni trattativa, c'è sempre una terza parte coinvolta di cui tener conto", ha chiosato Eberl.