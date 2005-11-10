Futuro lontano dal Qatar per Julen Lopetegui: Federazione a lavoro per anticipare l'addio
Niccolò Righi
L'avventura di Julen Lopetegui alla guida della nazionale del Qatar potrebbe concludersi prima del previsto. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, il commissario tecnico spagnolo, attualmente legato alla federazione qatariota da un contratto in scadenza nell'aprile 2027, avrebbe infatti già maturato la decisione di non rinnovare il proprio accordo.
Possibile addio anticipato
Uno scenario che apre le porte a una possibile separazione anticipata: nelle prossime settimane, infatti, la federazione avvierà un confronto con l'allenatore per discutere l'eventuale risoluzione consensuale del contratto. Le parti cercheranno dunque di trovare un'intesa che possa consentire a Lopetegui di interrompere il rapporto senza attendere la naturale scadenza dell'accordo. Il futuro del tecnico spagnolo potrebbe quindi prendere una nuova direzione già nei prossimi mesi.