Vigilia di campionato per il Manchester United. Domani pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 16 la squadra di Mauricio Pochettino ospiterà all'Old Trafford il Brentford. Come si legge sul sito ufficiale della società, Joshua Zirkzee spera di partire titolare in casa per la prima volta dopo il gol segnato nel pareggio per 1-1 contro i Wolves l'anno scorso. Con il cambio di guida tecnica, l'olandese vorrà mettersi in luce e provare a guadagnarsi un posto nella scacchiera di Pochettino. Il nazionale olandese era già stato schierato nell'undici iniziale a Lisbona, per la prima volta in questa stagione.

Infermeria ancora piena per Pochettino

Dando uno sguardo ai giocatori infortunati, ci saranno assenze comunque pesanti. Saranno quattro, con ogni probabilità, gli indisponibili per la gara di domani fra le mura amiche: Carlos Baleba, Manuel Ugarte, Marcus Rashford e Benjamin Sesko

Rientra Cunha oltre a Yoro

Infine sarà regolarmente a disposizione Leny Yoro è a disposizione dopo che il ricorso contro il cartellino rosso rimediato contro il Liverpool lo scorso fine settimana è stato accolto, generando tante polemiche anche nel mondo arbitrale. Rientra a disposizione anche Matheus Cunha. Il giocatore era assente nell'ultimo match di Champions League disputato in trasferta contro lo Sporting a causa di una squalifica.