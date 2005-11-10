Mbappé, ci risiamo. Dalla Spagna: ieri è volato a Parigi dopo una discussione con Mourinho

In questa pausa per le Nazionali Kylain Mbappé è tornato a far parlare di sé e non per i gol messi a segno con la Nazionale francese, anzi. Dopo la prima partita della Francia in Turchia l'attaccante aveva accusato dei problemi che lo avevano costretto a tornare a Madrid. Il problema è che alcuni giorni dopo Mbappé è stato pizzicato in vacanza a Parigi in compagna della fidanzata. Un episodio simile a quello già verificatosi lo scorso anno, quando la "fuga romantica" dei due a Cagliari - in un periodo di convalescenza del calciatore - indispettì il Real Madrid.

Pochi giorno dopo, poi, Mbappé ha pubblicato un video di sé stesso in bicicletta. Un gesto che molti hanno visto come una frecciatina nei confronti di Mourinho che in un'intervista fatta recentemente aveva dichiarato come i calciatori del Real Madrid non potevano andare in bicicletta per una questione di sicurezza.

Ora potrebbe essere andato in scena l'ennesimo capitolo della telenovela legata al francese. Come raccontato da El Chiringuito, nella giornata di ieri - a quattro giorni dalla ripresa del campionato - Mbappé è rimasto a Valdebebas per un'ora perché aveva un volo per Parigi alle 11:00. L'attaccante sarebbe rimasto nella capitale francese per tutto il giorno per poi tornare in Spagna alle 20:45. L'emittente spagnola ha inoltre aggiunto che sarebbe successo qualcosa durante il pranzo tra Mbappé e Mourinho, con quest'ultimo che gli avrebbe fatto una ramanzina davanti a tutti dicendo: "Ti difenderò davanti ai media ma non qui".