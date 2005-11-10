Messi: "Già mi manca l'Argentina, ma addio giusto. Grazie a tutti, non voglio dimenticare Maradona"

La storia di Leo Messi con l'Argentina è finita ieri notte. Da quel debutto il 17 agosto 2005, con un'espulsione dopo appena un minuto, fino ad arrivare al 6 ottobre 2026 e il saluto riservato a tutti i compagni di squadra e le 85 mila persone presenti al Monumental di Buenos Aires in lacrime per il suo addio. Tutto abbellito con un gol e due assist, di cui uno per Nico Paz, nell'amichevole contro il Benin terminata 3-0. All'indomani, Leo Messi ha voluto condividere un ultimo pensiero su Instagram dopo i momenti di festa, i riconoscimenti di tanti amici e giocatori, non solo compagni, nelle ultime ore. Ricordando soprattutto la Coppa del Mondo alzata al cielo il 18 dicembre 2022, nella notte di Lusail.

Prime parole

"Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia biancoceleste. So di stare prendendo la decisione giusta. È stato un percorso incredibile, pieno di gioie e anche di qualche tristezza, ma ho ben chiaro che ogni passo che ho fatto ne è valso la pena. E mi sono rimaste molte cose da dire. Mi è impossibile esprimere tutto ciò che provo in poche parole o in un post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, quando ne avevo più bisogno".

Nel ricordo di Diego

Inoltre, la Pulce ha ringraziato tutti gli amici, i compagni e gli allenatori incontrati nel percorso, dedicando anche un messaggio speciale a Diego Maradona. Gli ha lasciato la maglia numero 10 e poi è diventato suo allenatore con l'Argentina tra fine 2008 e il 2010: "Sono stati imprescindibili anche i miei amici, tutti i compagni e gli allenatori che ho avuto, insieme ai rispettivi staff tecnici. Non voglio dimenticarmi di Diego, che ha messo il nostro Paese dove meritava di stare e che, come dico sempre, ci ha aiutato stando qui con noi e anche dal cielo, in ogni passo che abbiamo fatto".

Non solo l'Argentina

Infine, gli ultimi ringraziamenti speciali di Messi: "Grazie ai club in cui ho giocato, per aver rispettato sempre i miei sentimenti e avermi permesso di dedicarmi al mio Paese quando toccava indossare la maglia della Selección. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la sua guida e la sua volontà, non staremmo neanche sognando di essere arrivati fin qui. Sono un uomo grato. Vi voglio molto bene, mi mancherete e vi ringrazierò sempre per essere stati al nostro fianco, al mio fianco".