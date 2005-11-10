Messi lascia l'Argentina, Mastantuono: "È stato il mio idolo fin da quando ero bambino"

C'era anche Franco Mastantuono in campo nell'ultima gara di Lionel Messi con l'Argentina. Il talento in forza alla Fiorentina dopo la gara ha parlato ai microfoni di Tyc Sport

"Se dipendesse da me, direi a Messi di continuare, soprattutto vedendo il livello a cui è ancora adesso. Ma sono molto felice per lui. Sono stato molto emozionato perché è stato il mio idolo fin da quando ero bambino e vivere il giorno in cui lascia la nazionale è stato molto doloroso".