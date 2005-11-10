La moglie di Messi: "Ci sono notti che spiegano una vita intera. Così tanto affetto per te"

Non solo Cristiano Ronaldo e i compagni di squadra con l'Argentina hanno speso parole al miele per la carriera in Nazionale di Leo Messi, così come in generale degli anni regalati al mondo del calcio tra Barcellona, Paris Saint-Germain e oggi Inter Miami. Anche la compagna di vita, moglie e madre dei tre figli, Antonela Roccuzzo ha dedicato un post sui social network dopo la nottata carica di significato, l'ultimo saluto alla Nazionale di fronte a 85 mila anime riunite al Monumental trasmessa in mondovisione e condita da un gol su rigore e due assist.

Il messaggio della moglie

Antonela Roccuzzo ha scritto su Instagram un pensiero rivolto a suo marito: "Ci sono notti che spiegano un'intera vita. E ieri sera è stata una di quelle. Che bello è stato vederti circondato da così tanto affetto, da così tanta gente che ti ringraziava e ti restituiva tutto quello che tu hai dato loro per così tanti anni. Quell'amore te lo sei guadagnato. Lo hai costruito con il tuo modo di essere, con la tua umiltà, con il tuo impegno e con il cuore che hai sempre lasciato per questa maglia. Che orgoglio aver percorso questo cammino al tuo fianco e che emozione vederti chiudere una tappa così enorme della tua vita in questo modo. Grazie per averci insegnato così tanto! Ti amiamo. Sempre con te".