Nizza, Pantaloni contro la sosta lunga: "Troppe tre settimane, ma almeno ho visto dei giovani"

Dopo tre lunghe settimane senza campionato, la Ligue 1 si appresta a tornare in campo nel fine settimana. Un'interruzione prolungata che non è andata giù a Olivier Pantaloni, il cui Nizza si appresta a ricevere lo Strasbourg domenica alle 15:00. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dei rossoneri non ha nascosto il proprio disappunto per la durata eccessiva di questa sosta per le nazionali, che ha privato la squadra di circa dieci elementi impegnati con le rispettive selezioni.

"Tre settimane di stop sono troppe, ci si priva di una decina di giocatori che partono in nazionale", ha spiegato il tecnico corso con un sorriso amaro. Nonostante le difficoltà legate alla gestione di un gruppo ridotto all'osso, Pantaloni ha comunque voluto evidenziare i pochi lati positivi del periodo: "Questo ci ha permesso di vedere all'opera alcuni giovani. E, nonostante tutto, i ragazzi rimasti con noi hanno lavorato con grande serietà. L'amichevole contro il Carouge ci ha aiutato a mantenere il ritmo. È stato utile anche per recuperare elementi reduci da infortuni, ma resta comunque un'attesa troppo lunga".