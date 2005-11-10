In vista del match di domani contro l'Ipswich, il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha parlato del momento della sua squadra: "È evidente che stiamo migliorando, stiamo crescendo e acquisendo fiducia sotto certi aspetti, ma ci sono ancora altri ambiti in cui possiamo fare meglio. Uno di questi è la fase offensiva: nell'ultimo terzo di campo dobbiamo produrre di più. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa, così da creare più occasioni e riuscire a segnare.

Non stiamo vincendo, ma non stiamo nemmeno perdendo. Da un lato, il fatto di non perdere è molto importante: da settembre non subiamo sconfitte in Premier League. Allo stesso tempo, però, non siamo riusciti a vincere le ultime partite, specialmente in casa; inoltre, l'ultima trasferta a Manchester è stata piuttosto rocambolesca, visto il risultato finale.

Il mio approccio con i giocatori è quello di valorizzare gli aspetti positivi che stiamo già mostrando, consolidandoli, e al contempo potenziare la nostra produzione offensiva per creare più opportunità da gol. È un lavoro collettivo, che richiede anche fiducia da parte dei singoli, dagli attaccanti agli esterni, fino ai trequartisti. Siamo nel bel mezzo di un percorso di costruzione della squadra: cerchiamo di individuare rapidamente gli aspetti su cui lavorare e migliorare, e quella di domani rappresenta un'ulteriore sfida".