Aston Villa, Emery: "Stiamo crescendo, ma dobbiamo migliorare nella fase offensiva"
Andrea Piras
In vista del match di domani contro l'Ipswich, il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha parlato del momento della sua squadra: "È evidente che stiamo migliorando, stiamo crescendo e acquisendo fiducia sotto certi aspetti, ma ci sono ancora altri ambiti in cui possiamo fare meglio. Uno di questi è la fase offensiva: nell'ultimo terzo di campo dobbiamo produrre di più. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa, così da creare più occasioni e riuscire a segnare.
Non stiamo vincendo, ma non stiamo nemmeno perdendo. Da un lato, il fatto di non perdere è molto importante: da settembre non subiamo sconfitte in Premier League. Allo stesso tempo, però, non siamo riusciti a vincere le ultime partite, specialmente in casa; inoltre, l'ultima trasferta a Manchester è stata piuttosto rocambolesca, visto il risultato finale.
Il mio approccio con i giocatori è quello di valorizzare gli aspetti positivi che stiamo già mostrando, consolidandoli, e al contempo potenziare la nostra produzione offensiva per creare più opportunità da gol. È un lavoro collettivo, che richiede anche fiducia da parte dei singoli, dagli attaccanti agli esterni, fino ai trequartisti. Siamo nel bel mezzo di un percorso di costruzione della squadra: cerchiamo di individuare rapidamente gli aspetti su cui lavorare e migliorare, e quella di domani rappresenta un'ulteriore sfida".