Nottingham Forest-Chelsea, le formazioni ufficiali: Welbeck guida l'attacco dei Blues
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Andrea Piras
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27.11.2026 20:11Calcio estero
Si apre il 12° turno di campionato in Inghilterra. I padroni di casa sono in piena zona retrocessione, i Blues vogliono rientrare in zona europea
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Si apre la dodicesima giornata di Premier League. Ad inaugurare questo turno di campionato il match fra il Nottingham Forest e il Chelsea. La formazione padrona di casa è in piena zona retrocessione con solo 9 punti conquistati mentre i Blues di Xabi Alonso sono al momento all’ottavo posto insieme all’Everton con 16 punti e nelle ultime quattro partite hanno collezionato tre sconfitte, due delle quali consecutive.
Queste le formazioni ufficiali del match:
Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Igor Jesus, Gibbs-White; Delap.
Chelsea (4-2-3-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Lavia, Chavarria; Henderson, Caicedo; Neto, Palmer, Rogers; Welbeck.
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