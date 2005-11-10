Si apre la dodicesima giornata di Premier League. Ad inaugurare questo turno di campionato il match fra il Nottingham Forest e il Chelsea. La formazione padrona di casa è in piena zona retrocessione con solo 9 punti conquistati mentre i Blues di Xabi Alonso sono al momento all’ottavo posto insieme all’Everton con 16 punti e nelle ultime quattro partite hanno collezionato tre sconfitte, due delle quali consecutive.

Queste le formazioni ufficiali del match:

Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Igor Jesus, Gibbs-White; Delap.

Chelsea (4-2-3-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Lavia, Chavarria; Henderson, Caicedo; Neto, Palmer, Rogers; Welbeck.