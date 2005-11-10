È già polemica per l'arbitro scelto per il Clasico. Da Madrid tuonano: tifa per il Barcellona

Se la storica rivalità tra Real Madrid e Barcellona ha sempre infiammato il rettangolo di gioco, negli ultimi tempi il clima si è fatto rovente anche fuori dal campo, tra vicende giudiziarie e sedi legali. L'esplosione del Caso Negreira ha inevitabilmente incrinato i rapporti tra i due club e alzato la pressione mediatica attorno a ogni singolo scontro diretto, trasformando ogni vigilia in una polveriera di polemiche e sospetti.

Ufficiale la designazione: arbitra Hernandez

In questo clima di forte attesa e tensione, il Comitato Tecnico degli arbitri della federcalcio spagnola ha sciolto le riserve, rendendo nota la designazione per il big match in programma al Camp Nou il prossimo 25 ottobre. A dirigere la sfida sarà Alejandro Hernandez, fischietto internazionale classe 1982 originario di Lanzarote.

Scoppia la bufera a Madrid: spunta un vecchio retroscena

La scelta del fischietto canario ha immediatamente scatenato un polverone dalle parti della capitale. Nel mondo merengue e sui canali social vicini al Real Madrid la decisione è stata accolta con fortissimo scetticismo e malumore. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci hanno pensato i tifosi, che hanno subito ripescato dal passato una vecchia intervista d'infanzia dell'arbitro nella quale, alla domanda su quale fosse la sua squadra del cuore, il giovane Hernandez rispose senza esitazione: "Barcellona".