Portogallo-Danimarca, le formazioni ufficiali: Ramos sfida Hojlund, anche i due laziali dal 1'

Il Portogallo scende in campo contro la Danimarca per la prima volta dopo l'addio alla Nazionale di Cristiano Ronaldo, che ha recentemente annunciato il suo ritiro dagli impegni internazionali. Quella in programma alle ore 20.45, tra le mura dell'Estádio Municipal de Braga, è dunque una partita che segna l'inizio di una nuova fase per la Seleção, guidata sempre dal ct Jorge Jesus e chiamata a fare a meno del suo storico capitano.

Tra i protagonisti attesi stasera dal 1' ci saranno anche quattro volti della nostra Serie A: Gonçalo Ramos, attaccante del Milan, Rasmus Højlund, centravanti del Napoli, e i due laziali Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen, rispettivamente difensore centrale ed esterno offensivo.

Le formazioni ufficiali di Portoigallo-Danimarca

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Renato Veiga, Rúben Dias, Alberto Costa; Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Rúben Neves, Gonçalo Ramos, João Félix. Ct: Jorge Jesus.

DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Mæhle, Andersen, Provstgaard, Bah; Højbjerg, Damsgaard, Hjulmand; Daramy, Højlund, Isaksen. Ct: Brian Riemer.