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Benfica, Rui Costa annuncia il rinnovo del talento Prestianni: "È praticamente tutto pronto"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:41Calcio estero
14.11.2026 18:41Calcio estero
Fonti preferite
Il presidente delle Aquile conferma l'imminente prolungamento del contratto dell'argentino, protagonista di una stagione positiva.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Benfica blinda Gianluca Prestianni. Manuel Rui Costa ha confermato infatti che il club portoghese è ormai vicino all'accordo per il rinnovo del giovane attaccante argentino, già autore di 9 gol e 6 assist in 16 presenze ufficiali con gli Encarnados quest'anno.

La conferma del presidente Manuel Rui Costa

Il presidente delle Aquile ha parlato del futuro del classe 2006 a margine dell'inaugurazione della 256ª Casa do Benfica a Cantanhede, dove ha risposto alle domande dei giornalisti sui principali temi di attualità della società. "È praticamente tutto pronto per il rinnovo e andrà in porto senza alcun problema. Firmerà a breve, è tutto già sistemato", ha dichiarato Rui Costa, confermando che le trattative sono ormai alle battute finali.

Il chiarimento sulla clausola

Il numero uno del club portoghese ha voluto rassicurare anche sulla questione della clausola di risoluzione, che non rappresenterebbe un ostacolo nella trattativa: "La clausola, in questo momento, non è un problema per il Benfica. Lui è al sicuro nel club e continuerà a giocare qui". Parole, riportate da A Bola, che testimoniano la volontà del Benfica di puntare ancora sul talento argentino, considerato un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro delle Aquile, a dispetto dei tantissimi rumors di mercato.

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