Portogallo, Jorge Jesus glissa sul comunicato di Ronaldo: "L'ho letto, ecco cosa farò adesso"

Dopo il lungo comunicato pubblicato ieri sera da Cristiano Ronaldo sono arrivate proprio in queste ore le parole di Jorge Jesus. Il CT del Portogallo è arrivato in mattinata in federazione e, interrogato dai media presenti ha voluto glissare sull'argomento. "Ho letto il comunicato" ha rivelato Jorge Jesus ai microfoni, tra cui quelli del portale portoghese Record. Poi ha aggiunto: "E ora, come faccio ogni giorno, vado alla Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese. Non ho altro da aggiungere".

Nella giornata di ieri, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio riguardo ai motivi del suo abbandono del ritiro della Nazionale e, come promesso, ha rivelato la sua versione dei fatti. Attraverso una lunga dichiarazione , la stella portoghese, oltre a scusarsi con il popolo portoghese e a sottolineare di meritare una sanzione da parte della Federazione calcistica portoghese, ha rivelato i dettagli che hanno preceduto il conflitto (CLICCA QUI per leggere le parole di CR7).