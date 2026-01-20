PSG, Nuno Mendes sfida il passato: "Speciale per me tornare allo Sporting, a casa"

Tutta una trafila allo Sporting Lisbona finché, all'alba dei 19 anni, il Paris Saint-Germain lo scovò dal nulla e lo fece diventare uno dei laterali sinistri più forti in Europa. Parliamo ovviamente di Nuno Mendes, che a distanza di 4 anni dall'addio i Leoes tornerà per la prima volta nella sua terra natia, Lisbona, per disputare il match di Champions League.

Intervenuto in conferenza stampa, con un grande sorriso il terzino portoghese ha parlato ai giornalisti all’Estádio José Alvalade, alla vigilia della trasferta del PSG e ha raccontato l'emozione provata: "È un orgoglio tornare a casa, è una partita speciale per me", l'esordio. "C’è un po’ di pressione, è normale, è una partita di Champions League, ma cerchiamo di essere nelle migliori condizioni possibili".

Quanto agli avversari: "Lo Sporting sta facendo una buona stagione, con giocatori di alto livello. So che sarà una partita complicata, come sempre in Champions League. Siamo consapevoli che lo Sporting entrerà in campo per vincere la partita, uno Sporting che vuole giocare a calcio. Sarà molto interessante". Dopodiché è tornato su Lisbona e cosa rappresenti per il classe 2002: "È importante, ma sono qui per giocare contro lo Sporting. Sono concentrato su questo, è la cosa più importante per me".

Al PSG però respira aria di casa, con diversi connazionali, tra cui un dirigente: "Siamo legati al Portogallo attraverso il calcio. Abbiamo buoni giocatori, allenatori, un direttore sportivo. Luis Campos è portoghese, conosce il calcio portoghese, è il suo lavoro". Quanto alla forma del PSG al momento: "La stagione scorsa è stata una grande stagione, difficile da eguagliare. Cerchiamo di fare del nostro meglio, di essere al massimo livello. Abbiamo un buon gruppo, ci sentiamo bene. È stato eccezionale la stagione scorsa, vorremmo fare la stessa cosa. Tutti vogliono batterci, ma cerchiamo di fare in modo che questo non accada".