Brasile battuto, Raphinha espulso: "Difficile controllarmi. Quando giochi contro l'arbitro..."

L'amichevole del Brasile, finito al tappeto contro il Giappone (3-2), è destinata a far discutere dopo il cartellino rosso sventolato a Carlo Ancelotti e a Raphinha al 92' per proteste eccessive sul gol vittoria dei nipponici. "In primo luogo, voglio cogliere questa opportunità per scusarmi per il mio comportamento e per essere stato espulso. A volte è difficile controllarmi", ha detto in prima battuta l'esterno verdeoro del Barcellona al termine della gara.

Senza, però, dimenticarsi di puntare il dito contro il direttore di gara Jansen Foo: "A mio avviso, tanti errori dell'arbitro durante la partita. Ho provato a parlare con lui diverse volte. Non ho mai avuto la sensazione che fosse disposto a dialogare. Credo che abbia commesso errori in molti momenti della partita. È inaccettabile", il giudizio formulato da Raphinha, che non è andato per il sottile dopo l'espulsione ricevuta. Nel mirino della reazione discordante della panchina del Brasile un possibile fallo su Joao Gomes nell'azione che ha portato allo 3-2 del ko.

Eppure Raphinha ha avuto da ridire anche su altro. "A mio parere, il loro primo gol è stato frutto di un fallo in cui il ragazzo ha toccato il pallone con la mano. Secondo me era fallo, ma è comprensibile secondo le attuali regole del calcio. C'è stato un rigore nel primo tempo. A mio avviso era rigore, ma lui ha detto di no", le situazioni intricate per l'arbitro in campo. "Poi, sul loro terzo gol, un fallo molto chiaro su João. Con l'aiuto del VAR, è riuscito a convalidare il gol. È molto difficile non parlare dell'arbitraggio", ha aggiunto il giocatore del Barcellona.

"Ci abbiamo provato dall'inizio della partita, senza dimenticare ciò che dobbiamo migliorare. Stiamo crescendo, ritrovandoci dopo il Mondiale. Abbiamo giocato una grande partita. Molto meglio nel secondo tempo rispetto al primo, ma è difficile quando giochi contro l'arbitro, si complica", ha rincarato la dose Raphinha. "Non sono qui per eludere le responsabilità, dobbiamo migliorare sotto molti aspetti. E miglioreremo. Ma non possiamo lasciare impunito l'arbitraggio di oggi".