Real, l'ex presidente Calderon: "Florentino vuole decidere tutto. Ma il dopo Modric?"

L'ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon, oggi 74enne e che ha guidato il club a cavallo fra il 2005 ed il 2009, ha criticato duramente il modo di fare da parte dell'attuale numero uno merengue, Florentino Perez. In particolare ha affermato che è Florentino Pérez che decide tutto, indipendentemente dall'area di competenza dei dirigenti in carica. Un eccessivo protagonismo insomma, a suo dire. Ultimo caso quello di Xabi Alonso, che ha difeso.

Queste le sue parole a Stats Perform in merito all'esonero di quest'ultimo: "Avrebbero potuto pareggiare o addirittura vincere facilmente. La prestazione non è stata male. Tuttavia, alla fine, sembra che sia stata una decisione del presidente, quella di licenziarlo".

Poi, ha caricato contro l'interventismo di Florentino Pérez: "Non c'è un direttore sportivo né una vera struttura di consulenza sportiva o calcistica nel Real Madrid. Pertanto, il presidente è colui che prende le decisioni e le inverte a suo piacimento. Dal mio punto di vista, la pianificazione della squadra potrebbe non essere stata ottimale, perché il centrocampo ovviamente ha sofferto dopo le partenze di Luka Modrić e Toni Kroos. Al posto di Florentino avrei chiesto al direttore sportivo (allora Pedja Mijatović) perché lui e la sua squadra erano responsabili delle decisioni sportive. Sono loro che sanno o sapevano come funzionano le cose".