Real Madrid, Mourinho invita il 16enne Cherif Fofana ad allenarsi con la Prima Squadra
Simone Lorini
Secondo quanto riportato dal quotidiano Diario AS, José Mourinho ha convocato per la prima volta in prima squadra il giovane talento della cantera del Real Madrid, Cherif Fofana. Si tratta di un grande balzo in avanti per il sedicenne, ribattezzato il "piccolo Kanté" per via delle evidenti analogie stilistiche con il centrocampista francese N'Golo Kanté.
Sebbene questa chiamata non si traduca in una promozione immediata, Fofana avrà la rarissima opportunità di lavorare a stretto contatto con i campioni della prima squadra e con un allenatore leggendario come José Mourinho.
Sulle orme dei prodotti de La Fábrica
La Fábrica ha storicamente esportato alcuni dei migliori talenti al mondo, sebbene solo pochi riescano a tracciare una via stabile verso la prima squadra, come avvenuto di recente per Raúl Asencio e Thiago Pitarch. Fofana cercherà di seguire le loro orme, pur dovendo continuare a crescere gradualmente nelle giovanili e a sfruttare al massimo ogni chance concessagli dai grandi.