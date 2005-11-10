Un talento al giorno, Cherif Fofana: il pequeno Kantè che Mourinho ha invitato

In attesa del rientro dei big, c'è aria nuova a Valdebebas: il tecnico José Mourinho ha convocato, in queste ore, per la prima volta in prima squadra il giovane talento della cantera del Real Madrid, Cherif Fofana. Si tratta di un grande balzo in avanti per il sedicenne, ribattezzato il "piccolo Kanté" per via delle evidenti analogie stilistiche con il centrocampista francese N'Golo Kanté. Nato il 20 novembre 2009 ad Alcalá de Henares, è un centrocampista spagnolo di origini maliane e equatoguineane del Real Madrid. Cresciuto tra Alcalá e Paracuellos, è stato prelevato dalla Fábrica nel 2025 e ha scalato rapidamente le categorie giovanili, arrivando a giocare con il Juvenil A e debuttando con il Castilla. Già nazionale spagnolo Under-17 e Under-18, è considerato uno dei talenti più interessanti della cantera madridista.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un centrocampista difensivo versatile, alto 1,79 m. Si distingue per lettura del gioco, capacità di recuperare palla e qualità nel trasporto. Dinamico, aggressivo nei contrasti e abile in costruzione, unisce intensità a una buona visione, guadagnandosi il soprannome di “piccolo Kanté” e profilandosi come un profilo moderno e completo.

Nome: Moctar Cherif Acacio Fofana Mesie Eyegue

Data di nascita: 20 novembre 2009

Nazionalità: maliano/equatoguineane

Ruolo: centrocampista difensivo

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: N'Golo Kantè

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