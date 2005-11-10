Fuori rosa subito, poi la cessione: il Man' United valuta la punizione per Lisandro Martinez

Aumenta la tensione in casa Manchester United dopo lo sfogo di Lisandro Martinez seguito alla sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid in Champions League. Le dure parole del difensore argentino nei confronti della dirigenza, e in particolare del direttore sportivo Jason Wilcox, rischiano infatti di avere pesanti conseguenze. Secondo quanto riferisce The Athletic, il club sta valutando una consistente multa nei confronti del centrale classe 1998, finito al centro delle polemiche per aver criticato pubblicamente la strategia di mercato. Non è escluso neppure un provvedimento tecnico: Michael Carrick starebbe infatti pensando di escluderlo dall'undici titolare come misura disciplinare.

Martinez aveva manifestato tutta la propria delusione dopo il k.o. europeo: "La prestazione è stata molto povera ed è lo specchio della situazione del club. Dopo la grande stagione dell'anno scorso ci aspettavamo di più dalla dirigenza. Servivano altri acquisti per essere competitivi". Poi l'affondo diretto a Wilcox: "Sinceramente mi aspettavo molto di più dal nostro direttore sportivo. Mi aspettavo maggiori investimenti sul mercato. Al cento per cento".

Nonostante i 155 milioni di sterline spesi per gli arrivi di Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba, il campione del mondo ritiene che la rosa non sia ancora all'altezza delle ambizioni del club. Lo strappo con la società, inoltre, potrebbe avere effetti anche sul futuro del difensore. Sempre secondo The Athletic, il rapporto con i dirigenti si sarebbe incrinato in modo significativo, rendendo improbabile un rinnovo oltre il 2027. Per questo motivo, una cessione nella prossima finestra estiva di mercato inizia a essere uno scenario sempre più concreto.