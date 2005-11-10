Le scuse teatrali di Aurier a Blanc per una vicenda di 10 anni fa: "Mi pento, prendiamo un caffè"

Sono passati dieci anni da uno degli episodi più controversi della storia recente del Paris Saint-Germain. I tifosi parigini si svegliarono increduli dopo una diretta su Periscope nella quale Serge Aurier si lasciò andare a pesanti dichiarazioni contro alcuni compagni di squadra e soprattutto contro l’allenatore dell’epoca, Laurent Blanc.

Il video, diventato rapidamente virale, provocò una forte reazione da parte del club francese, che decise di sospendere immediatamente il terzino ivoriano. Un caso che segnò profondamente il rapporto tra il giocatore e l’ambiente parigino, proprio in una fase in cui il PSG stava dominando il calcio francese. A distanza di un decennio, Aurier è tornato su quell’episodio in maniera decisamente particolare e, nel corso di un programma su Canal+, ha rivolto le scuse a Laurent Blanc: "Caro mister, se sapessi quanto mi pento. Sono passati dieci anni e continuo a pensare a lei. Non pensavo una parola di quello che ho detto. Parliamone davanti a un caffè. La invito, insisto. La prego mister, mi perdoni", ha dichiarato Aurier in modo teatrale, leggendo un testo preparato dalla trasmissione.

Una scena dal tono ironico e chiaramente costruita per l’occasione, che difficilmente basterà però a convincere Blanc, soprannominato "Le Président", a dimenticare completamente uno degli episodi più discussi della sua esperienza sulla panchina parigina.