Troppi galletti nel pollaio? Altre voci su un litigio nella Francia, Cherki smentisce: "Ennesima invenzione"
Simone Lorini
Dopo il caso Mbabbè-Dembelè, con l'attaccante del Real Madrid che sembra esserci allontanato molto dall'ex compagno per avvicinarsi alla cerchia di Olise, altre voci disturbano la concentrazione della Francia, che stasera sfiderà il Belgio. L'attaccante del Manchester City Rayan Cherki ha smentito un'indiscrezione pubblicata da L'Équipe in merito a presunte tensioni con il compagno di nazionale Michael Olise, affidandosi a X per definire la notizia inventata di sana pianta.
"L'ennesima invenzione... magnifica ispirazione", ha scritto Cherki, ricondividendo l'articolo. In precedenza, L'Équipe aveva sostenuto che Olise, descritto come un ragazzo introverso e timido, faticasse a "comprendere" il carattere più esuberante di Cherki fuori dal campo, parlando di attriti legati a scherzi fatti durante gli allenamenti.
L'indiscrezione è emersa nel bel mezzo di una sosta per le nazionali da incorniciare per Olise, autore del gol vittoria contro il Belgio e successivamente a segno su calcio di punizione nel pareggio per 1-1 contro l'Italia, sotto la guida del nuovo commissario tecnico della Francia Zinédine Zidane.