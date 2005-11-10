Villarreal, blindato fino al 2030 il giovane terzino Bonafé. La nota della società

Il Villarreal ha annunciato di aver blindato fino al 2030 il giovane terzino Cesar Bonafé che in questa stagione ha esordito in prima squadra in Coppa del Re contro il Manacor.

Il comunicato del Villarreal su Bonafé

Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con il promettente centrocampista del Villarreal B, César Bonafé , prolungando il suo contratto con il Sottomarino Giallo fino a giugno 2030.

César Bonafé Ceita (Valencia, 27/07/2006) è un giovane giocatore che si distingue per la sua potenza fisica e versatilità. Calciatore di talento con una falcata impressionante, può giocare sia come esterno che come terzino destro. Finora in questa stagione, il giocatore del Villarreal B ha collezionato sei presenze e segnato due gol in Primera Federación. Ha inoltre fatto il suo debutto in prima squadra nella partita del primo turno di Copa del Rey contro il CE Manacor (0-5). Il giocatore valenciano è entrato a far parte dell'Academy del Sottomarino Giallo tre stagioni fa, militando nella squadra Under 19. Da allora, ha giocato anche nel Villarreal C prima di approdare al Villarreal B.