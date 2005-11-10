Pochettino agita il Manchester United. Alcuni giocatori preferivano un altro tecnico

Nonostante non sia stato ancora nominato ufficialmente lo sbarco di Mauricio Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti, al Manchester United sta già agitando le acque in casa Red Devils con diversi calciatori che avrebbero preferito un altro profilo per prendere il posto di quel Michael Carrick che è a un passo dall’esonero.

Unai Emery era il preferito nello spogliatoio

Come riferisce TeamTalk infatti alcuni calciatori della rosa dello United non sarebbero felici dell’arrivo dell’argentino e avrebbero preferito la nomina di quel Unai Emery che tanto bene sta facendo alla guida dell’Aston Villa, una preferenza che trova spazio anche fra i tifosi e i commentatori vicini al club di Manchester. Lo spagnolo però avrebbe rifiutato di lasciare la società di Birmingham per trasferirsi ai rivali a stagione in corso con la dirigenza dei Red Devils che ha virato sul Pochettino.

Ultima spiaggia per Wilcox

La scelta di Pochettino dunque rischia di creare subito problemi all’interno dello spogliatoio che certamente non aiuterebbero in questa fase della stagione e con una classifica tanto deficitaria. Secondo il media inglese per Jason Wilcox, direttore tecnico del Manchester United, è arrivato all’ultima spiaggia dopo aver deciso di ingaggiare Ruben Amorim prima e Carrick poi. Se dovesse fallire anche con Pochettino per lui arriverà sicuramente il licenziamento.