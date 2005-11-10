Walker sul caso Manchester City: "Nessuno potrà toglierci i trofei. Vinti nel modo giusto"

Kyle Walker non ha intenzione di rinunciare ai primi trofei vinti con il Manchester City. Ma il Manchester è stato accusato di aver violato le regole finanziarie della Premier League, con 114 presunte infrazioni confermate contro i Citizens. Nell'aria potrebbero esserci pesanti sanzioni, tra cui la revoca dei titoli vinti nel periodo in questione (nove stagioni), tra il 2009 e il 2018. Il terzino destro inglese, dunque, potrebbe veder sfumare la Premier League, la Carabao Cup e il Community Shield, tutti vinti nel 2018.

La dichiarazione

La preoccupazione c'è, l'ex Milan ammette che "la situazione non si presenta bene", ma ritiene che non si debba toccare il palmares del City: "È molto difficile, perché abbiamo lavorato duramente per ottenerli e non solo noi. Penso anche ai tifosi che hanno attraversato il Paese e viaggiato all'estero", ha ammesso Walker a TalkSport. "A livello personale posso dire che abbiamo vissuto, insieme ai ragazzi, degli anni bellissimi a festeggiare numerosi trofei. È qualcosa che nessuno potrà toglierci, qualunque cosa accada, perché quelle serate le abbiamo vissute", ha ricordato l'attuale numero 2 del Burnley.

La Coppa dalle Grandi Orecchie

Il vincitore della Champions League nel 2023, ai danni dell'Inter, ha riconosciuto di non sentirsi molto a suo agio a parlare di questa situazione con gli ex giocatori del City: "È un argomento di cui preferiamo probabilmente non parlare, perché vogliamo essere ricordati come coloro che hanno vinto quei trofei, e che li hanno vinti nel modo giusto", ha concluso.