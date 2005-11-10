Un nuovo record per Warren Zaïre-Emery, sempre più protagonista con la maglia del Paris Saint-Germain. In occasione della vittoria per 2-0 contro il Lorient, il centrocampista francese ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con il club della capitale, diventando il più giovane calciatore nella storia della società a raggiungere questa cifra. Un risultato straordinario per un ragazzo di appena 20 anni, cresciuto nel settore giovanile parigino e ormai da diverse stagioni protagonista in prima squadra.

Zaïre-Emery celebra il traguardo delle 200 presenze

Intervenuto in zona mista al termine dell'incontro, il nazionale francese ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Mi piace giocare per questa squadra. È stata la mia duecentesima partita e abbiamo ottenuto una grande vittoria contro un avversario forte come il Lorient. Sono molto felice e orgoglioso. Sono contento di giocare per questa squadra e di dare sempre il massimo”.

La dichiarazione d'amore al Paris Saint-Germain

Il centrocampista ha poi sottolineato il forte legame instaurato con il resto dello spogliatoio: “Mi diverto, siamo riusciti a creare una famiglia. Ogni giorno provo piacere nel giocare per questa famiglia. Amo la mia vita, ogni singolo giorno”. Parole che testimoniano il senso di appartenenza di uno dei maggiori talenti espressi dal vivaio del PSG, diventato in pochissimo tempo uno dei punti di riferimento della formazione allenata da Luis Enrique.