La Juventus si avvicina alla finestra invernale di calciomercato con una certezza ormai evidente, l'organico a disposizione di Luciano Spalletti mostra lacune strutturali che rischiano di frenare la rincorsa bianconera verso i primi posti.

Il tecnico di Certaldo ha già tracciato la rotta con la dirigenza, chiedendo rinforzi mirati per colmare due vuoti ben precisi nella rosa, un centravanti di peso, capace di garantire fisicità e confidenza con il gol, e un esterno per dare finalmente respiro e qualità alle corsie laterali.

A fare il punto sulle manovre della Continassa è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso i suoi canali social ha svelato i retroscena e gli obiettivi principali su cui stanno lavorando i dirigenti bianconeri.

Il rebus più urgente resta quello legato al reparto offensivo, una sorta di "circolo vizioso" in cui la Vecchia Signora sembra ricadere puntualmente a ogni sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Romano, la dirigenza sta battendo diverse piste, a partire dal nome di Varela, già al centro delle discussioni degli ultimi giorni, fino ad arrivare ad Alexander Sorloth, proprio la pista che porta all'attaccante norvegese, tuttavia, si è improvvisamente complicata a causa di un recente infortunio che obbliga la Juventus a valutare con estrema cautela i tempi di recupero e le alternative.

A rendere ancora più tortuosa la caccia al bomber c'è poi il rigido paletto economico, la società bianconera non avrà un budget tale da poter investire 40 o 50 milioni di euro su un singolo cartellino, servirà quindi grande creatività per scovare l'occasione giusta a condizioni sostenibili, cercando al contempo di soddisfare le precise richieste tattiche di Spalletti.

Le criticità dell'organico, però, non si esauriscono al centro dell'attacco, anche sulle corsie laterali difensive la coperta è rimasta corta fin dalla chiusura della sessione estiva, la Juventus ha provato fino agli ultimi minuti del calciomercato estivo a chiudere per Nicolás Tagliafico e per altri laterali mancini, salvo poi dover frenare tutto a causa della mancata uscita di Cabal.

Quella casella vuota sulla fascia sinistra continua a pesare negli equilibri della squadra e per questo la dirigenza ha già riattivato i radar per individuare un esterno basso affidabile.

L'intenzione della Juventus per gennaio, dunque, è quella di non fermarsi a un solo ritocco, ma di provare a regalare a Spalletti almeno due innesti di livello, tutto, inevitabilmente, dipenderà dal delicato gioco degli incastri e dalle uscite che la dirigenza riuscirà a concretizzare nelle prossime settimane per liberare spazio in rosa e a bilancio.