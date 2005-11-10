Juve, la Continassa si ripopola. Spalletti tira un sospiro di sollievo: le ultime su

La Juventus ritrova progressivamente i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e può sorridere soprattutto per le condizioni di Kerim Alajbegovic. Il bosniaco, costretto a saltare l’ultima sfida di Nations League con la Polonia per un problema fisico, ha svolto ieri alcuni approfondimenti medici e oggi ha lavorato individualmente. Lo staff bianconero non è però preoccupato: già oggi - giovedì 8 ottobre - è previsto il suo rientro in gruppo.

Alajbegovic verso il recupero per Cagliari

Salvo complicazioni, dunque, Luciano Spalletti potrà contare su Alajbegovic per la ripresa del campionato, quando la Juventus giocherà con il Cagliari domenica alle 20.45. Una buona notizia per il tecnico, che nelle ultime ore ha visto ripopolarsi anche la Continassa dopo la lunga sosta per le Nazionali.

È già rientrato Francisco Conceicao, arrivato con qualche ora di ritardo per problemi legati ai voli e destinato a un lavoro personalizzato. Restano invece da aspettare i sudamericani Nico Gonzalez e Jhon Lucumi, attesi nelle prossime ore, dopo gli impegni con Argentina e Colombia. Con il ritorno di Alajbegovic, Spalletti avrà così quasi tutto il gruppo nuovamente a disposizione.